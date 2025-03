Thesocialpost.it - Papa Francesco e la mano gonfia nella foto, «forse un accumulo di liquidi»: cosa significa

La prima apparizione pubblica didopo 31 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli ha suscitato un cauto ottimismo tra i fedeli, preoccupati per la sua salute. Tuttavia, non sono passati inosservati alcuni dettagli nell’immagine diffusa dalla Santa Sede. In particolare,che lo ritrae di profilocappellina dell’ospedale, si nota un evidente gonfiore alla. Secondo il presidente della Società italiana di medicina interna (Simi), Nicola Montano, intervistato dall’Ansa, questa prima immagine deltrasmette una visione complessivamente positiva, lasciando intravedere possibili segni di miglioramento. Montano osserva che il fatto che il Pontefice sia impegnato in un’attività, seppur seduto, è un indicatore di miglioramento. Il gonfiore allapotrebbe essere semplicemente il risultato di undia causa delle terapie endovenose e di idratazione a cui è stato sottoposto.