Papa Francesco cosa c’è dietro il suo sguardo velato nella foto diffusa dall’ospedale

Dopo oltre un mese di ricovero al policlinico Gemelli, la Santa Sede ha diffuso la prima immagine pubblica di. Il Pontefice appare ritratto di tre quarti, con le mani sulle ginocchia, l’abito bianco e la stola viola del tempo di quaresima. Unostanco, assorto in preghiera, testimone di un decorso clinico che è stato complesso e a tratti drammatico.Leggi anche:, le sue condizioni: “Ventilazioni ridotta”Condizioni di salute e tempi di dimissione ancora incertiIl 14 febbraio Bergoglio è stato ricoverato e, da allora, le sue condizioni hanno richiesto cure costanti. Secondo i medici, ildeve ancora proseguire le terapie in ospedale, senza una data certa per le dimissioni e il rientro in Vaticano.ieri,concelebra messacappella dell’appartamento a lui riservato al decimo piano del Gemelli, ma l’inquadratura non mostra i naselli che lo aiutano a respirare con ossigenazione ad alti flussi.