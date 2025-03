Ilfattoquotidiano.it - Papa, dimissioni dall’ospedale “non imminenti”. Lievi miglioramenti rispetto a domenica ma quadro stazionario

Ledeldal Gemelli “non sono”, ribadiscono oggi fonti vaticane, dopo oltre un mese di ricovero del pontefice. Dal bollettino medico odierno poche novità. “La situazione clinica delè stazionaria ma si registranograzie alla fisioterapia sia respiratoria che motoria”, riferisce la sala stampa vaticana.Per brevi momenti come gli spostamenti, si fa sapere, ilpuò stare senza ossigeno. Circostanza che spiegherebbe come mai nella foto diFrancesco appaia senza mascherina. Per la prima volta da giorni il pontefice ha una ossigenazione anche meno intensa. Alterna all’ossigeno ad alti flussi anche una ossigenazione non ad alti flussi, oltre la ventilazione meccanica che gli viene somministrata per alcune ore della notte. La sala stampa vaticana fa anche sapere che il gonfiore alla mano che si è notato nella foto è legato anche alla mobilità ridotta delma oggi è migliorata.