Tv2000.it - Papa al Gemelli, lievi miglioramenti. Gonfiore mano dovuta a minore mobilità

La situazione del, ricoverato da oltre trenta giorni al Policlinico, è stazionaria congrazie alla terapia respiratoria e motoria. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede questa sera, 17 marzo, aggiornando sulle condizioni di salute di Francesco. Come previsto non è stato pubblicato un bollettino medico. Nelle informazioni fornite ai giornalisti la Sala Stampa spiega che ilutilizza meno l’ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e in alcuni momenti può fare a meno dell’ossigenoterapia. Di notte usa la ventilazione meccanica non invasiva. Questo spiegherebbe il fatto che nella foto scattata e pubblicata ieri, domenica 16 marzo – la prima foto dal giorno del suo ricovero –Francesco sia comparso senza ossigeno. Sempre riguardo alla foto ildellache si notava nello scatto è dovuto alla, ma già oggi è migliorato.