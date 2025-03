Tvzap.it - Paola Caruso, il drammatico sfogo sul figlio Michele: cosa ha dovuto affrontare il piccolo

Personaggi Tv.. L’ex Bonas di “Avanti un altro” è tornata a parlare delle condizioni del, lasciandosi andare ad un duro. Le sue parole sono strazianti e lasciano a bocca aperta. Per ilil peggio sembra passato, ma ormai la sua vita è segnata dalevento che l’ha colpito. (Continua.)Leggi anche:torna ad “Avanti un altro”? Il retroscenaLeggi anche:è uscita dall’ospedale ma il pericolo non è ancora scongiurato, cos’è successo alNel 2022, durante una vacanza a Sharm El-Sheikh, aldihanno somministrato per errore un farmaco troppo aggressivo. La medicina purtroppo gli ha colpito permanentemente il nervo della gamba. Tornata in Italia, l’ex Bonas di “Avanti un altro” ha cercato di fare il possibile per risolvere il problema del, ma il danno purtroppo era irrimediabile.