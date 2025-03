Pamela Anderson si unisce al dramma di Ellen Burstyn e Taika Waititi Place To Be

Leggi su Cinefilos.it

sialdiTo Be”Dopo il suo ritorno in grande stile con The Last Showgirl, film apprezzatissimo nel corso dell’ultima stagione,ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico, ovvero il toccantedi Kornél Mundruczó,to Be.Il film del regista del film candidato all’Oscar Pieces of a Woman vede protagonisti anche. Le riprese sono in corso a Sydney, in Australia. Mundruczó afferma di essere “emozionato” di aver riunito un cast così eterogeneo e talentuoso.“Adoro davvero, è un’attrice così versatile e la sua interpretazione più recente in The Last Showgirl è stata incredibile. Ha dimostrato un tale coraggio e sono tremendamente emozionato di lavorare con lei”, racconta il regista a Deadline.