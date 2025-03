Chietitoday.it - Pallamano, il Lanciano Sport Center sconfitto ad Anzio: 10-7 contro il Velletri

Leggi su Chietitoday.it

Ilescedalla trasferta, di sabato scorso, adilcon il punteggio di 10-7, in un match valido per il campionato di C di pallanuoto. La squadra di mister Francesco Mammarella ha combattuto con determinazione, restando in partita fino al terzo.