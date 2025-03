Oasport.it - Pallamano, Bob Hanning: “Contento delle vittorie contro la Lettonia, iniziamo a pensare alla Spagna”

Dopo aver battuto 30-35 in trasferta e 41-30 nel giro di quattro giorni la, l’Italia dellapuò guardare con realtà e ottimismo la classifica del Girone 4qualificazioni agli Europei 2026.Gli azzurri del dt Bobsono primi con 6 punti, anche perché hanno superato due volte il finalino di coda della pool: all’orizzonte, nella prima quindicina del mese di maggio, si stagliano per le figurerivalie Serbia che faranno capire a tutto il movimento tricolore se l’Italia potrà dare seguitopartecipazione ai Mondiali 2025 andando a far parteformazioni del torneo continentale dell’anno prossimo.Facendo un riassunto di quanto visto ad Oristano e proiettandosi sul futuro, lo stesso Bobai microfoni del sito FIGH ha detto: “Siamo molto contenti della partita di Oristano.