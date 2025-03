.com - Pallamano A2 Femminile / Publiesse Chiaravalle, Sicilia amara: Trapani vince 31-28

Lesi vengono raggiunte al secondo posto proprio dalle sicule, ma sono avanti per differenza reti: per la qualificazione alle Final Sex promozione è decisiva la gara di sabato prossimo contro la capolista Tushe Prato, 17 marzo 2025 – Laregistra la seconda sconfitta stagionale sul campo del. Lene la spuntano 31-28, al termine di una gara combattuta ed equilibrata. Le ragazze di coach Santiago Romero vengono raggiunte in classifica dalle padrone di casa ma restano comunque avanti per la differenza reti maturata nei due scontri diretti. Le biancoblu vinsero con cinque reti di scarto all’andata e hanno già scontato il turno di riposo a differenza del.La nuova capolista solitaria del girone C di Serie A2 è il Prato.