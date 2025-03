Calciomercato.it - Palermo, esonero Dionisi: il club ha deciso, ecco chi può arrivare | CM.IT

Ilsiciliano è sempre più orientato a cambiare guida tecnica dopo la clamorosa rimonta subita dalla CremoneseI pessimi risultati dihanno scatenato nuove riflessioni a. Come raccolto da Calciomercato.it, ilsempre orientato a cambiare guida tecnica dopo la clamorosa rimonta subita dalla Cremonese. Una delle tante di questa stagione, che ha visto la squadra rosanero spesso ripresa dopo un iniziale vantaggio.: ilhachi può(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore toscano paga una classifica molto deludente e la gestione della rosa che, sulla carta, era stata costruita per tornare in A. L’arrivo di Pohjanpalo a gennaio avrebbe dovuto dare un’ulteriore spinta alla squadra, ma nonostante i gol dell’ex Venezia, accolto come un idolo dalla piazza,non è riuscito ad invertire il trend.