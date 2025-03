Pagamento Pensioni aprile 2025 | date trattenute e chi avrà un aumento nel cedolino?

Leggi su .com

segna una serie di importanti novità per i pensionati italiani, a partire dai pagamenti che verranno effettuati dal primo giorno bancabile del mese. L’INPS ha previsto un ricalcolo degli importi per alcune categorie, con undi 32 euro netti. Ma non solo: ildiporta con sé diverse informazioni cruciali riguardo lefiscali e leminime, che vedranno nuove integrazioni in determinate aree del Paese. Ecco tutti i dettagli sudi, aggiornamenti sugli importi e altre novità.Calendario dei pagamenti dellediper posta e bancaCome consuetudine, leverranno accreditate il primo giorno bancabile del mese, che quest’anno cadrà martedì 1°. Questa data riguarda tutti i pensionati, sia quelli che ricevono l’accredito su conto corrente bancario che quelli che si recano presso le Poste.