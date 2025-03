Messinatoday.it - Padre e figlio in carcere per ripetuta violazione dei domiciliari

I carabinieri di Belluno portato in, messinesi di 41 e 23 anni, perché non rispettavano gli arresticui erano sottoposti per diversi furti di rame commessi in vari cimiteri della provincia di Messina e di Palermo.Da dicembre i due erano arrivati a Belluno.