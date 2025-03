It.insideover.com - Pace per la “martoriata Ucraina”: ora anche Zelensky cerca la sponda del Vaticano

Leggi su It.insideover.com

Nell’ora più complessa e dura per l’cheuna via d’uscita alla guerra d’aggressione russa iniziata tre anni fa il presidente Volodymyrha sentito, nella giornata di venerdì 14 marzo, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato e capo della diplomazia vaticana. Un colloquio significativo che mostra come nella fase di grande tribolazione del negoziato russo-americano per la fine del conflitto in cui Kievdi inserirsila Santa Sede sia ritenuta da Kiev un mediatore credibile e affidabile. Tutto questo con solide credenziali: ilè in campo dal giorno uno per la mediazione, Papa Francesco ha sempreto di far collimare la necessità di sostenere la “” con una visione di pacificazione a tutto campo che esaminasse in profondità le ragioni dell’offensiva russa, evitando di tagliare fuori Mosca sotto il profilo politico e diplomatico.