Quifinanza.it - Pace contributiva Inps, quanto costa recuperare 5 anni per la pensione

L’ha fornito chiarimenti sulla, che permette ai lavoratori di coprire i periodi privi di contribuzione previdenziale per aumentare le somme dellae anticipare l’uscito dal mondo del lavoro. Si tratta di una forma di riscatto che si applica ai periodi senza obbligo contributivo, in cui cioè il lavoratore era inoccupato, in aspettativa o, ad esempio, impegnato in percorsi formativi fuori corso.Introdotta con la riforma del 2019 e prorogata con la Legge n. 213 del 2023, l’attualeè disponibile solo per il biennio 2024/2025 e consente il riscatto fino a 5di contributi non versati.Quali sono i requisiti per laLa possibilità di riscatto è riservata ai lavoratori iscritti:all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) per i dipendenti e alle sue gestioni sostitutive;alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;alla gestione separata