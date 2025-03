Sport.quotidiano.net - Ospitaletto, che frenata. Una vittoria in sette gare. La corsa ai pro è riaperta

Mancanogiornate alla conclusione del cammino del girone B di serie D. Un raggruppamento che sta parlando con forte accento bresciano e che ripartirà domenica 23 con il big-match che chiamerà l’capolista a rendere visita alla Folgore Caratese. La prima inseguitrice della squadra in testa si è ora portata a tre soli punti dalla formazione di Quaresmini, che ha vinto solo una volta nelle ultime. Sarà un appuntamento della verità per un campionato che fino a questo momento è stato guidato con autorità dagli orange: solo nelle ultime giornate hanno rallentato il ritmo e consentendo alle inseguitrici di tornare a farsi sotto. Tra queste, pur senza sottovalutare i brianzoli e la Varesina, un discorso a parte spetta alle “cugine bresciane“ Pro Palazzolo e Desenzano. Due contendenti allestite con grandi ambizioni e che nel corso della stagione non hanno esitato a fare inserimenti importanti nella rispettiva rosa (in particolare da segnalare l’arrivo a Palazzolo di Alberto Paloschi, arrivato proprio dal Desenzano dove aveva giocato nell’ultimo anno e mezzo fino a gennaio).