Osimhen fa pure il job placer e trova lavoro a suo nipote come nuovo fotografo del Galatasaray

Victorsembra davverorsi a suo agio in Turchia. Oltre ai 26 gol fatti e 5 assist in circa 30 partite giocate, l’attaccante è già un beniamino di tifosi e società e si sta ambientando ora dopo mesi al 100%. Ultimo ma non meno importante il post di suo– su Instagram chiamato bigFav, che non sembra far parte del contenzioso legato a sua sorella e al cognato di qualche tempo fa – che lo ha ringraziato per aver agevolato il suo inserimento-bordocampista al. Victorufficio job placement. A giugno il nigeriano tornerà ufficialmente di proprietà del Napoli, che spera di racimolare una buona cifra per poi fiondarsi sul mercato e rendere la rosa (per Conte?) ancora più competitiva digià sia attualmente.richiama suodalla Nigeria: sarà unper ilDi seguito il contenuto del post suddetto sui social:“Oggi segna un traguardo importante nella mia vita, inizio il mio viaggio fotografico ufficiale in Turchia.