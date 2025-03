Movieplayer.it - Oscar: Conan O'Brien tornerà come presentatore anche nel 2026

Leggi su Movieplayer.it

Dopo il suo debuttodegli Academy Awards quest'anno, O'raddoppierà con la conduzione della prossima edizioneO', che ha condotto la 97ª edizione deglilo scorso 2 marzo, ha accettato di tornare a condurre la 98ª edizione degliche andrà in onda il 15 marzoha annunciato lunedì l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Glicondotti da O'sono stati largamente apprezzati, hanno attirato un massimo quinquennale sia in termini di telespettatori totali (19,69 milioni) che nella fascia di adulti 18-49 (4,54 di rating) e si sono classificatila trasmissione di intrattenimento di prima serata numero 1 sia in termini di telespettatori totali che di adulti per la .