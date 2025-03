Tvplay.it - Orsolini nella big di Serie A, il colpo è possibile: fissato il prezzo

La prossima stagione diA potrebbe essere quella del salto in una big diA per Riccardo: ildell’attaccante del Bologna è stato.Con cinque reti alla Lazio, il Bologna ha confezionato una manita inA che ha emozionato il pubblico, soddisfatto dal calcio che la squadra sta esibendo di settimana in settimana guidata dal tecnico Vincenzo Italiano. Fra i grandi volti protagonisti dell’annata rossoblu c’è senza dubbio l’attaccante italiano, Riccardo, in rete anche contro i biancocelesti.big diA, ilil(LaPresse) – tvplay “La maglia del Bologna è cucita bene addosso a me”, ha dichiarato il giocatore ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il match e ha anche confidato la sua emozione “quasi alle lacrime” ogni volta che il Bologna disputa le gare in casa e il pubblico trasferisce alla squadra tutta la sua energia.