Oroscopo settimanale dal 17 al 23 Marzo 2025

“Nuova settimana, nuovi problemi. ma almeno l’è gratis.”Bentornati nel magico mondo dell’astrologia spietata, dove le stelle dicono la verità e voi fate finta di non leggerla. Questa settimana ci saranno colpi di scena, momenti di gloria (pochi) e situazioni imbarazzanti (molte). Preparatevi, perché l’universo non ha pietà. Ariete(21– 19 aprile)L’energia non ti manca, peccato che la userai nel modo sbagliato. Prima di lanciarti in una battaglia con un cassiere, un automobilista lento o il destino in generale, respira e chiediti: “Vale la pena farmi il fegato amaro?” (Spoiler: no, non vale mai la pena). Toro(20 aprile – 20 maggio)Ti piace la stabilità, ma questa settimana avrai la sensazione di stare su una giostra impazzita. Situazioni fuori controllo, persone imprevedibili e, peggio ancora, cambiamenti improvvisi.