Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni astrologiche del 18 marzo 2025

Cosa prevede l'diFox per il 18? Ancora Luna in Scorpione, che favorisce soprattutto i segni d'acqua. C'è chi avrà delle ore liete, e chi no. Approfondiamo lediFox di martedì 18, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.18Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'giornaliero di Fox dice che sarà un martedì positivo, inoltre, da domani anche la Luna ti sarà favorevole. Organizza un incontro al più presto. Toro - C'è un po' di nervosismo nell'aria, attenzione. Alcune trattative sono stressanti e richiedono calma nei rapporti con gli altri. Gemelli - Nei prossimi giorni, evita situazioni faticose e che potrebbero causare ansia.diFox del 18: Cancro, Leone, Vergine Cancro -Fox dice che è necessario rivedere le relazioni interpersonali.