Oroscopo di Paolo Fox per oggi 17 marzo | meglio rallentare per il Cancro Scorpione determinato

Ecco l’diFox per lunedì 172025! Inizia una nuova settimana e le stelle ci spingono a rimetterci in moto dopo il weekend. È un lunedì di transizione, con energie contrastanti per alcuni segni e una grande voglia di rinnovamento per altri. La Luna si sposta in un segno di Terra, portando maggiore concretezza e determinazione. Questo è il momento giusto per mettere ordine nei pensieri, organizzare gli impegni e affrontare con coraggio ciò che ci attende nei prossimi giorni.diFox, per lunedì 172025, segno per segnoVediamo nel dettaglio cosa riservano gli astri per ogni segno.ArieteLa settimana parte con una carica di energia e voglia di fare. Se avete in mente un progetto, questo è il momento giusto per iniziare a lavorarci. In amore, attenzione a non essere troppo impulsivi:riflettere prima di parlare.