Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 18 Marzo 2025: Acquario, tensioni

L’diFox per oggi,18ArieteCon il Sole che sta per entrare nel vostro segno, vi sentite energici e pronti a nuove sfide. In amore, evitate di dare tutto per scontato, specialmente se avete a che fare con Cancro e Bilancia.ToroLa Luna in opposizione consiglia prudenza. Evitate di stancarvi troppo e cercate di mantenere la calma, soprattutto sul lavoro, dove potrebbero essercida gestire.GemelliUn cielo vivace vi accompagna. Mercurio e Venere favorevoli stimolano la passione. Se notate interesse reciproco, è il momento di approfondire nuove conoscenze.CancroNonostante la Luna favorevole, in amore potrebbero esserci dispute o allontanamenti. Sul lavoro, la creatività è in crescita; sfruttatela per nuovi progetti.LeoneL’energia creativa è al massimo grazie a Giove in aspetto positivo.