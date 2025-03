Velvetgossip.it - Oriana Marzoli e Facundo Gonzalez: un amore che guarda al futuro e sogna una famiglia

, ex concorrente del Grande Fratello Vip, sta vivendo un momento di grande felicità accanto al fidanzato argentino. Dopo una storia d’complicata con Daniele Dal Moro, la giovane venezuelana sembra aver trovato la stabilità e la serenità che cercava. La loro relazione è iniziata circa un anno fa, quando si sono conosciuti nel programma “Ganar o Servir – De vuelta al pasado”. Da allora, i due hanno costruito un legame solido, che li porta a pensare a uninsieme.Progetti di vita insiemeRecentemente,ha rilasciato alcune dichiarazioni a Eva Tremila, svelando i suoi progetti con. “La verità è che ci proiettiamo al, per tutta la vita. Vogliamo formare una”, ha affermato, esprimendo così le sue intenzioni serie. Questo desiderio di costruire uninsieme si sposa perfettamente con la nuova fase della sua vita, in cui si sente finalmente valorizzata e rispettata dal suo compagno.