Ora la sfida con Ravenna

Sarà dunque-Siena ladei quarti di finale. Il successo di Reggio Emilia non è valso a Emma Villas il miglioramento della sesta posizione in graduatoria, andando così a incrociare la testa di serie numero tre, occupata dalla formazione romagnola che ha espugnato Macerata al tiebreak. Gli altri abbinamenti dei playoff saranno Brescia-Catania e Cuneo-Aversa, mentre Prata di Pordenone, testa di serie numero uno, è già qualificata per le semifinali. È stata una giornata senza troppe sorprese, l’ultima di regular season; Prata di Pordenone doveva vincere contro Fano per garantirsi la prima posizione e lo ha fatto in tre set, ancorché soffrendo in tutte e tre le frazioni. Brescia doveva vincere per provare a sfruttare un eventuale passo falso di Prata di Pordenone o comunque per contenere la rincorsa die mantenere almeno la seconda postazione della graduatoria: lo ha fatto sconfiggendo nettamente Cantù, che aveva bisogno di almeno un punto per essere certa della salvezza (ma che alla fine si è salvata ugualmente proprio per il successo di Siena su Reggio Emilia).