Operazione sorpasso per l'Avellino, freccia sul Cerignola

Tempo di lettura: < 1 minutoL’Audaceinciampa a Crotone, dopo 19 partite di fila. Lunedì prossimo, complice il turno di riposo dei pugliesi,avrà il primo match ball, per balzare in vetta alla classifica. La squadra di Raffaele Biancolino, dopo la visita a Montevergine di domenica, tornerà in campo nel pomeriggio di mercoledì per la ripresa degli allenamenti in vista della gara di lunedì sera contro il Potenza. Da qui alla fine saranno tutte finali, da vincere come chiesto anche dal presidente Angelo Antonio D’Agostino.Il tecnico dovrà fare i conti con gli uomini contati a centrocampo. Antonio De Cristofaro, dopo la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, lunedì si sottoporrà ad intervento chirurgico a Villa Stuart. All’appello mancherà anche Luca Palmiero, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo per somma di gialli.