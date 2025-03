Quotidiano.net - Operai, camerieri e altri scrittori in Festival

È invisibile, negata, rimossa, considerata un’anticaglia, ma la classea esiste ancora e (almeno un po’) lotta insieme o contro di noi, a seconda dei punti di vista. Pier Giorgio Ardeni, sociologo all’Università di Bologna, ha studiato a fondo le classi sociali, attraversando una selva di equivoci e false piste, arrivando a una conclusione che spiega almeno in parte l’oblio: "La working class esiste, eccome, ma non è più classe. L’ideologia della middle class ha vinto, sostituendo tutte le altre possibili contrapposizioni di classe, negandole, ma non eliminandole" (Le classi sociali oggi in Italia, Laterza 2024). Non è vero, dunque, che “siamo tutti classe media”, come vorrebbe la vulgata dominante, semmai ci sarebbe da ridefinire il concetto di classea, includendo non solo chi lavora in fabbrica o nei campi ma anche i lavoratori precari e a basso reddito di numerosicomparti, compresi alcuni un tempo prestigiosi (nella cultura, nel giornalismo e nell’istruzione, per esempio).