Open Hub Med | completati i lavori di ampliamento del Data Center di Carini

Il consorzioHub Med (OHM) ha terminato l’del proprio Dataall’interno del campus “Marisa Bellisario” nell’area industriale di Palermo, un passo significativo nel potenziamento delle infrastrutture digitali del Sud Italia.Con una superficie totale di 2.000 mq, di cui 1.000 mq dedicati esclusivamente all’area IT, il nuovo impianto si distingue per un’area impiantistica completamente separata, progettata con la massima attenzione a salvaguardia della continuità dei servizi e i più elevati livelli di affidabilità e sostenibilità.Il Dataè dotato di un assetto di potenza scalabile fino a 2MW e di un impianto fotovoltaico integrato, in linea con gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale, tema su cui OHM, che è già certificata UNI EN ISO 14001, ha in progetto di investire ulteriormente nel corso dell’anno.