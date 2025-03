Ilrestodelcarlino.it - Omicidio San Benedetto, il sindaco si sfoga: "I genitori fanno gli amici dei figli"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San, 17 marzo 2025 - "Ho letto e ascoltato insulti indescrivibili verso la mia persona e di inefficienze ed incapacità delle forze dell’ordine a cui va tutta la mia stima e solidarietà. Avevo subito detto che la questione non riguardava la movida molesta ma qualcosa di più serio ed imprevedibile". E' parte di uno sfogo deldi San, Antonio Spazzafumo, che sui social scrive poche ore dopo l'di Amir Bencaurbouh che ha sconvolto la città e portato per ora a tre arresti. “Non parlate male di San” "Voglio ricordare a tutti coloro che prontamente si sono affaccendati ad insultarmi - scrive il-, evidenziando giudizi di una superficialità incredibile che le mie considerazioni non erano dettate dal menefreghismo o dal fatto che non avessi visione della gravità, ma solamente dalla conoscenza delle cose.