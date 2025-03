Thesocialpost.it - Omicidio Paganelli: nuova richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva, oggi l’interrogatorio decisivo

Si apre unafase nelle indagini sull’di Pierina, la donna uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023. Al termine di una giornata intensa per lo sviluppo del caso, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, difensori di, hanno presentato un’istanza per la revoca della misura cautelare che da luglio scorso tiene l’indagato in carcere., 35 anni, originario del Senegal e vicino di casa della vittima, è accusato di essere l’autore dell’, alla presenza del pubblico ministero e dei legali, si terrà un interrogatorio in carcere, al termine del quale il giudice valuterà se sussistano ancora i presupposti per la sua detenzione.Durante l’udienza di incidente probatorio, svoltasi venerdì scorso davanti al giudice Vinicio Cantarini, sono emersi elementi che potrebbero rimettere in discussione il quadro accusatorio: da un lato l’assenza del DNA disulla scena del crimine, dall’altro una possibile incompatibilità tra l’indagato e l’immagine registrata da una telecamera di sorveglianza nei pressi del luogo dell’