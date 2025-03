Ilfattoquotidiano.it - Omicidio nel Trevigiano, 67enne accoltellato da una donna che ospitava in casa dopo uno sfratto. Lei: “L’ho fatto per difendermi”

Un uomo di 67 anni, Mauro Pereni, è morto nella mattinata di lunedìessere statodomenica sera nel proprio appartamento a Preganziol, in provincia di Treviso. A ucciderlo, secondo la prima ricostruzione, è stata unacheinda qualche tempo, la 56enne Barbara Mazzariol, impiegata in una cooperativa di pulizie e amica della sua defunta moglie. Mazzariol era stata sfrattata dall’abitazione in cui viveva e Pereni, per aiutarla, le aveva consentito di vivere da lui. La vittima è stata colpita con un coltello da cucina nella parte sinistra del torace, vicino al cuore. Nonostante le ferite profonde, l’uomo è riuscito a chiamare i soccorsi da solo (i vicini dinon hanno sentito urla) e a salire sull’ambulanza che l’ha trasportato all’ospedale di Treviso, dov’è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza risultato inutile.