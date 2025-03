Fanpage.it - Omicidio Durante: “Emanuele non ce l’ha fatta, la camorra fa sistema noi non ci riusciamo”

"Per la politica la cura dei ragazzi non è una priorità", spiega il coordinatore del patto educativo. Manca il tutoraggio alle famiglie multiproblematiche e gli interventi sui più piccoli. Non c'è una visione complessiva dell'intervento sui minori a Napoli.