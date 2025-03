Tg24.sky.it - Omicidio di San Benedetto del Tronto, tre arresti dopo lo scontro tra bande

Leggi su Tg24.sky.it

Nelle scorse ore i carabinieri hanno arrestato tre persone a seguito del regolamento di conti trarivali che, nella giornata di ieri all'alba, ha causato la morte di Amir Bhenkarbuch, 24enne residente a Giulianova (Teramo), e al ferimento di almeno quattro persone, una delle quali, un giovane italiano residente a Grottammare, risulta ricoverato in coma farmacologico presso l'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Gli scontri sono avvenuti prima con una lite in una discoteca a Sandel, forse per futili motivi, e poi la violenza è proseguita a colpi di coltello per strada.