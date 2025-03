Thesocialpost.it - Omicidio di Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio: “È tranquillo, vuole tornare a lavorare”

affronta con tranquillità la nuova fase delle indagini legate all’di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a. SecondoMassimo Lovati, il suo assistito sta cercando di gestire la situazione con lucidità, concentrandosi su alcune “questioni lavorative”. Il clamore mediatico iniziale lo aveva colto di sorpresa, lasciandolo “sconvolto”, ma ora appare più sereno., 37 anni, è rimasto “allibito” quando ha ricevuto l’avviso di garanzia, che lo accusa diin concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi, già condannato a 16 anni di carcere. Dopo aver appreso delle indagini a suo carico, si era preso alcuni giorni di ferie dal negozio di telefonia dove lavora. Ora sta valutando dialla routine quotidiana, sia per distrarsi sia perché ritiene che “tanto non cambia niente”, come riferito dal suo legale.