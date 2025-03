Ilgiorno.it - Omicidio di Chignolo Po, Franco Pettineo conferma di aver strangolato la compagna ma resta vago sul movente

Leggi su Ilgiorno.it

Po (Pavia), 17 marzo 2025 - Hato la confessione davanti al Gip, che si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare da disporre., 52enne fermato dai carabinieri per il femminicidio di Sabrina Baldini Paleni, 56enne strangolata nella loro casa alla frazione Lambrinia diPo, è stato interrogato nella mattinata di oggi, lunedì 17 marzo. In carcere a Cremona dalla tarda serata di venerdì scorso, dopo essere stato intercettato sulla sua auto a Dovera e portato in caserma a Pandino, aveva già ammesso le proprie responsabilità davanti ai pm delle Procure di Cremona e Pavia, la prima competente per il luogo del rintraccio, la seconda per quello dell'. Assistito dall'avvocato d'ufficio Marco Bencivenga del foro di Cremona, anche nell'interrogatorio davanti al Gip hato la ricostruzione dei fatti fornita al momento del fermo, ammettendo la lite con la, nella serata di giovedì, degenerata in una colluttazione nella quale avrebbe perso la testa e stretto le sue mani attorno al collo della donna fino al tragico epilogo.