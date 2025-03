Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a San Benedetto dopo una rissa in discoteca: tre arresti. Ancora grave un ferito

Trecon incolpazioni provvisorie, in attesa di capire chi abbia materialmente sferrato i colpi di coltello contro il 24enne di Giulianova deceduto.aggravata dalle lesioni, dall’uso di armi da taglio e dall’uccisione dei partecipanti: questo è, al momento, il reato contestato alle cinque persone che – secondo i carabinieri – hanno partecipato allo scontro avvenuto sul lungomare nord di Sandel Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nel quale è stato ucciso Amir Bhenkarbush.Gli investigatori – coordinatori dalla procura guidata da Umberto Monti – stanno indagando per capire chi abbia inferto le coltellate fatali e, a quel punto, poi ci saranno le ulteriori contestazioni die tentato. Sonoda definire le ulteriori contestazioni di reato in relazione all’assassinio di Bhenkarbush e al tentatodel ragazzo di Grottammare, le cui condizioni sonomolto gravi,l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona nella giornata di domenica.