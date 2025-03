Ilfattoquotidiano.it - Oltre la guerra si combatte una battaglia di narrazioni: così si costruisce un nemico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Stefano BrigantiQuesta settimana europea è stata ricca di eventi di. Come disse Borrell a Kiev il 12 febbraio 2024, “C’è un’altrache si stando in questa, unadi. Dobbiamo conquistare non solo la terra, ma anche i cervelli. La percezione delladi aggressione della Russia contro l’Ucraina sarà decisiva”.La nuova narrazione si fonda sulla costruzione di un: la Russia. Quella “percezione delladi aggressione” che consenta di sviluppare la narrazione di un’aggressione all’Europa da parte della Russia. Quindi, come diceva Borrell, non basta solo avere armi, ma anche cervelli pronti a sostenere la. Da qui discende la narrativa dell’intellighenzia di sinistra incarnata da Scurati.Partiamo da una sua affermazione che è quasi un grido: “Che fine hanno fatto i nostri guerrieri? Anche le guerre tecnologicamente più evolute necessitano di guerrieri.