Triesteprima.it - Olio Capitale chiude con 14mila visitatori, presenti anche le eccellenze triestine

TRIESTE - E’ cresciuta del 18 per cento l’affluenza di, l’unica fiera dell’extravergine d’oliva in cui è rappresentata in maniera diffusa la produzione italiana. La manifestazione si è tenuta nel weekend appena trascorso al Generali Convention Center in Porto.