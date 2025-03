Linkiesta.it - Ode alla torta, simbolo moderno di festa

Che lasia più di un dolce, è qualcosa che si percepisce anche senza doverne elencare le ragioni. Un tiramisù, una meringata o una moderna naked cake: sono le torte che accompagnano i momenti di celebrazione, dai compleanni ai matrimoni, fino alle occasioni speciali di tutti i giorni. Dopotutto,fine ogni pranzo, o cena, per lungo e articolato che sia, c’è sempre un posticino per il dolce, no? Dal 2015, anche lasi è meritata una suadedicata, addirittura una giornata mondiale. Vale quindi la pena ripercorrerne la storia fin dall’inizio.Le originiIn Egitto si preparavano già impasti a base di miele e frutta secca, mentre Greci e Romani sperimentavano con farine, uova e dolcificanti naturali. L’arrivo dello zucchero raffinato in epoca medievale trasformò la pasticceria in un’arte sempre più sofisticata, dando il via a un processo evolutivo che non si è mai fermato.