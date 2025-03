Ocse taglia le stime Pil per l' Italia a +07% nel 2025 e +09% nel 2026 inflazione in calo ma salari ancora sotto i livelli pre-Covid

Ilgiornaleditalia.it - Ocse taglia le stime Pil per l'Italia a +0,7% nel 2025 e +0,9% nel 2026, inflazione in calo ma salari ancora sotto i livelli pre-Covid

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'Interim Economic Outlook dell'rivede al ribasso le previsioni per l', con una crescita del Pil inferiore alle attese; l'è in diminuzione, ma ireali non hannorecuperato iprecedenti alla pandemia L'ledel Pil per l'a +0,7