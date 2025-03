Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo playoff, Ancona verso il rush finale. E’ ora il momento di tirare fuori gli artigli

La sosta è arrivata nelgiusto? Probabilmente sì, visti i risultati deficitari in cui è incappata la squadra, ma è pur vero che la partita (pareggiata per 2 a 2 ) contro la Sambenedettese aveva fatto intravedere due domeniche fa sprazzi di buon gioco da cui è bene ripartire: vuoi perché lo impone la classifica, per quel quinto posto che è bene tenersi stretto e difenderlo dal Fossombrone, vuoi perché nella prossima sfida si va giocare in casa de L’Aquila, una delle formazioni a inizio stagione maggiormente accreditate per la vittoria del campionato. Una settimana di pausa non è poca, visti e considerati gli altissimi ritmi che impone un campionato lungo ed estenuante come quello di Serie C: d’altra parte però, è pur vero che questi giorni sono sicuramente serviti a Massimo Gadda per ragionare su quella che sarà la squadra che da qui alla fine del torneo dovrà cercare di difendere quanto di buono costruito con fatica fino a questo