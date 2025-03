Iltempo.it - Nuovo supertestimone su Garlasco: "Avevo delle cose da dire ma...". La Procura chiede riserbo a Le Iene

A distanza di diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, emerge una nuova testimonianza che potrebbe gettare ulteriore luce sulla vicenda del delitto di. Durante la puntata del 16 marzo Le, un uomo ha deciso di rompere il silenzio dopo averlo mantenuto per anni per timore di eventuali conseguenze. "Se mi sento più libero? Sì, dopo 18 anni a dover parlare di questa cosa mi sono sentito meglio, a livello emotivo e personale. Lo faccio solo per quella ragazza, per Chiara Poggi, degli altri non me ne frega niente", ha dichiarato l'uomo nel corso della trasmissione. Inizialmente restio a rivelare quanto a sua conoscenza, il testimone ha spiegato il motivo del suo silenzio: "Siccome mi è stato ordinato di nonniente. Vengo messo in mezzo a una situazione grave, non voglio saperne niente perché so che non devo".