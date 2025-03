Genovatoday.it - Nuovo polo scolastico in Valpolcevera: scuole, parco e spazi per la comunità

Leggi su Genovatoday.it

L’area ex deposito locomotori in piazza Facchini, a Rivarolo, sarà trasformata in une di innovazione urbana. Il masterplan, realizzato dalla struttura comunale rigenerazione urbana in collaborazione con gli studi Iotti e Pavarani Architetti e Mancino Architettura del Territorio.