Nuovo allenatore Juve Mancini per il dopo Thiago Motta? L’ex Inter tra i candidati

di Redazioneper iltra i, in caso di esonero del tecnico bianconerorischia l’esonero? La situazione in casantus si fa delicatala pesante sconfitta contro la Fiorentina, che arrivail kono contro l’Atalanta della settimana scorsa. Due battute d’arresto consecutive che potrebbero avere ripercussioni importanti sul futuro del tecnico bianconero. Nonostante Cristiano Giuntoli abbia ribadito pubblicamente la fiducia in, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la dirigenza sta comunque riflettendo e non si escludono valutazioni più approfondite nelle prossime ore.L’impressione generale è chedovrebbe restare sulla panchina dellantus almeno per il momento, ma alcune alternative restano sullo sfondo.