Sbircialanotizia.it - Nuovi ritmi in arrivo: la seconda stagione di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è pronta a sconvolgere tutto

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non riusciamo a stare zitti davanti a quello che sta per succedere: l’appuntamento con la prossima ondata di rapno si avvicina e l’attesa brucia come fuoco vivo. Noi avvertiamo un fermento che si taglia con il coltello. Sì, perché tra pochissimo torneranno su Netflix le sfide di. L'articoloin: ladiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.