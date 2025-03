Thesocialpost.it - Nuove scosse di terremoto in Calabria nella notte: aumenta la paura

Latorna a fare i conti con ladei terremoti.tra domenica 16 e lunedì 17 marzo, la provincia di Catanzaro è stata interessata da una sequenza disismiche che ha tenuto in allerta la popolazione. Si tratta di un nuovo episodio all’interno di uno sciame sismico che, da giorni, sta coinvolgendo l’area.Secondo quanto rilevato dagli strumenti dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), sono state registrate circa diecinel corso della. La più intensa ha raggiunto una magnitudo di 2.9, una misura che, pur non essendo particolarmente elevata, è stata sufficiente a creare apprensione tra i residenti, molti dei quali hanno avvertito distintamente le vibrazioni.Le, distribuite nell’arco di diverse ore, non hanno provocato danni a persone o strutture, ma il ripetersi dei movimenti tellurici alimenta l’ansia tra gli abitanti, che temono sviluppi più significativi.