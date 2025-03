Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mitsubishi Pajero Pinin 2026: ritorna il mini fuoristrada?

Il nuovopotrebbe rappresentare il ritorno di un’icona delcompatto, reinterpretata in chiave moderna. Immaginiamolo come un SUV dalle dimensioni compatte, perfetto per affrontare sia la giungla urbana che i percorsi sterrati, con un look robusto e un’anima off-road.Design EsternoIl nuovopotrebbe mantenere le proporzioni squadrate e compatte che lo hanno reso celebre, ma con linee più affilate e moderne. Il frontale potrebbe sfoggiare una griglia prominente con il logoal centro, affiancata da fari full LED sottili e aggressivi, magari con una firma luminosa a forma di “Y” per un tocco distintivo. Il paraurti anteriore sarebbe massiccio, con protezioni sottoscocca in alluo per un look avventuroso e funzionale.Le fiancate potrebbero essere scolpite, con passaruota bombati che ospitano cerchi in lega da 17 o 18 pollici, avvolti da pneumatici all-terrain per migliorare le capacità off-road.