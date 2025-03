Imiglioridififa.com - Nuova mini Patch per FC 25, ecco cosa cambia con la Title Update #11

Il nuovo#11 di EA SPORTS FC 25 è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series XS, e arriverà presto anche su Nintendo Switch. Questo aggiornamento introduce diverse correzioni e miglioramenti in modalità come Ultimate Team, Gameplay, Club, Carriera e altri aspetti generali del gioco.Novità e correzioni dell’aggiornamentoUltimate Team: risolto un problema che impediva la modifica dei prezzimi e massimi su alcune carte nel Mercato Trasferimenti, oltre a miglioramenti nella visualizzazione dell’interfaccia utente.Gameplay: migliorata la precisione dei passaggi rasoterra, risolti problemi di rallentamento involontario durante la corsa in dribbling e corretto un errore che impediva il cambio giocatore in fase di passaggio. Inoltre, è stato risolto un raro bug che portava i giocatori a commettere falli involontari in modo continuativo.