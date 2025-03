Lanazione.it - Nuoto Uisp 2003 sulla cresta dell’onda: terzo posto tra i Cadetti nei Campionati regionali

Cascina (PI), 17 marzo 2025 – Si sono svolti nella piscina Rosi La Bastia di Livorno iFIN diinvernali riservati alle categorie ragazzi, juniores,e senior del settore maschile. Lasi è presentata come la quinta forza per numero di ammessi e numero di gare, infatti, si sono qualificati 32 atleti per un totale di 118 gare oltre alle staffette. Al termine dei tre giorni di gare la società ha collezionato un totale di 28 podi, di cui nella sezione maschile 3 oro, 6 argento e 7 bronzo e nelle classifiche finali a squadre è 14° nella categoria ragazzi, 4° tra gli juniores, 6° tra i seniores ed addirittura 3° forza in toscana tra i. Si tratta di un risultato clamoroso che pone la compagine arancione, composta dai ragazzi che si allenano presso la struttura Gesport di Cascina ed ABCdi Pisa, al vertice deltoscano davanti a società e città ben più grandi e blasonate.