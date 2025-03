Ilgiorno.it - Notte di movida. Ragazzini feriti. Vetrine infrante

CASALPUSTERLENGO (Lodi) È di nuovo violenza nelle notti della. Sabato attorno a mezzaun ventenne è stato colpito con una testata e un pugno al volto da almeno due persone nella zona di via Matteotti, a due passi dalla stazione, già teatro in questi ultimi mesi di risse, liti, rapine. È stato un nordafricano residente a Maleo a dover ricorrere alle cure dei sanitari del 118 dopo essere stato picchiato da un gruppo. Sembra che provocazioni e insulti andassero avanti da qualche ora e, alla fine, attorno a mezza, si è arrivati allo scontro fisico. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Casalese, i soccorritori hanno medicato il ferito che ha rifiutato il ricovero in ospedale. Saranno i carabinieri ad approfondire le indagini: sembra che vittima e aggressori si conoscessero.