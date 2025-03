Notizie Asvis Vaudo | Mai dire alle bambine La matematica non fa per te Così si costruisce la parità

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Elis Viettone della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 7 marzo 2025“Non c’è nessuna differenza cognitiva tra maschi e femmine eppure già delementari comincia ad alzarsi un muro d’ansia tra lee la. Non possiamo poi stupirci se all’università non scelgono ingegneria o fisica”.Dal suo ufficio a Parigi ErsiliaScarpetta, astrofisica a capo del Diversity officer dell’Esa, una vita dedicata alla promozione dell’inclusione femminile nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e), è perentoria. In 30 anni di carriera tra Europa e Stati Uniti, ha ricoperto ruoli strategici chiave ed è stata insignita di diversi premi per la sua attività di divulgazione e inclusione sociale.